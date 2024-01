Is het een film of is het een game? Vorig jaar bracht Sam Barlow de unieke game ‘Immortality’ op de markt voor pc en Xbox, maar heel binnenkort kunnen ook PS5-spelers van de ‘game’ genieten. Sam Barlow zegt je misschien niets, maar de beste man was verantwoordelijk voor zowel ‘Her Story’ als ‘Telling Lies’, beide ook gevierde interactieve films.

Immortality vertelt het verhaal van actrice Marissa Marcel, die plots onder verdachte omstandigheden verdwijnt. Je volgt de gebeurtenissen en onderweg maak je verschillende keuzes, waardoor je eigenlijk zelf je eigen avontuur maakt. Hieronder kan je een nieuwe trailer bekijken als je je wat meer wilt onderdompelen in de mysterieuze sfeer van de game.

Immortality komt naar de PS5 op 23 januari.