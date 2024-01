Met de komst van Alan Wake II gaat de “Remedy Connected Universe” nu vol gas vooruit. We weten dat de Finse studio al aan een vervolg werkt op Control, de andere game in de RCU, maar daarnaast heeft men eveneens een aantal mysterieuze projecten in ontwikkeling: Condor en Kestrel.

Eén van die games moet een premium titel met een coöp component worden, maar mogelijk heeft Remedy nu onthuld dat die game zich ook in hun gedeelde universum gaat afspelen. De studio heeft namelijk een handelsmerk vastgelegd voor “FBC: Firebreak”.

Fans van Control zullen de titel meteen herkennen, gezien de FBC (of: Federal Bureau of Control) de setting is van de game en Firebreak is eveneens een belangrijk begrip, deze ruimtes moeten de supernatuurlijke entiteiten namelijk gevangen houden in bepaalde delen van het bureau.