Elke uitgever ziet zijn games natuurlijk het liefst slagen, maar dat is lang niet altijd het geval. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals slechte timing, slechte kwaliteit of gewoon een gebrek aan interesse. De head of publishing bij Nacon, Benoit Clerc, is van mening dat dit tegenwoordig voor een groot deel te maken heeft met de oververzadiging van de markt.

Hij heeft in een interview met GamesIndustry.biz laten weten dat er tegenwoordig gewoon veel te veel games uitkomen. Dit heeft als gevolg dat veel titels ondergesneeuwd raken.

Tijdens de coronapandemie werden er veel meer games verkocht, dus werd er ook veel meer geïnvesteerd. Gaming was immers booming, maar het ontwikkelen kost tijd en het effect is dat er nu zoveel nieuwe titels uitkomen, dat je door de bomen het bos niet meer kan zien.

“There are too many games currently on the market. We’re seeing today the results of investment made after COVID when the market was bursting, and every game was making a lot of money so there were a lot of investments being made.

This is two or three years after that, so the games we’re seeing now on the market were financed in that time and there are simply too many for customers to be able to play them.”