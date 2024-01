We kijken nog een keertje terug op 2023 en dan december in het bijzonder. Sony PlayStation heeft namelijk bekendgemaakt welke titels er het vaakst uit de PlayStation Store werden gedownload. Met weinig releases in de vorige maand, is het niet geheel verrassend dat de steevast populaire franchises bovenaan staan.

Op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 komt Modern Warfare 3 in de top 5 terug. Ook EA Sports FC 24 werd vaak binnengehaald en Grand Theft Auto V is natuurlijk een vaste klant in deze overzichten. De enige echt grote release vorige maand was Avatar: Frontiers of Pandora, die als vierde is geëindigd.

Hieronder op een rijtje de games die het vaakst in december werden gedownload.

PS5

Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24 Grand Theft Auto V Avatar: Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy ARK: Survival Ascended Baldur’s Gate 3 Marvel’s Spider-Man 2 Cyberpunk 2077 UFC 5 Alan Wake 2 God of War Ragnarök Resident Evil 4 The Crew Motorfest It Takes Two Assassin’s Creed: Mirage Star Wars Jedi: Survivor NBA 2K24 F1 23 Elden Ring

PS4

EA SPORTS FC 24 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Modern Warfare III Hogwarts Legacy The Forest Need for Speed Heat Batman: Arkham Knight Gang Beasts Battlefield V God of War Star Wars Battlefront II Sniper Elite 4 Tekken 7 theHunter: Call of the Wild The Last of Us Remastered CarX Drift Racing Online Outlast 2 Outlast

PS VR2

Among Us VR Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 Beat Saber Arizona Sunshine 2 Job Simulator Pavlov Kayak VR: Mirage Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Crossfire: Sierra Squad The Dark Pictures: Switchback VR

PS VR

Job Simulator SUPERHOT VR Beat Saber The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR Titanic VR Swordsman VR Goalkeeper VR Challenge Marvel’s Iron Man VR Gun Club VR

Free-to-play (PS5 + PS4)