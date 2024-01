Goed nieuws voor de al iets oudere garde onder ons: Konami gaat in samenwerking met Limited Run Games twee oudere series in een nieuw jasje stoppen. Hierbij gaat het om de Rocket Knight Adventures en Felix the Cat.

Rocket Knight Adventure: Re-Sparked zal de games Rocket Knight Adventures uit 1993, Rocket Knight Adventures 2 uit 1994 en Sparkster, een spin-off voor de Super Nintendo uit 1994 bundelen tot één pakket.

Felix the Cat bundelt dan weer de twee gelijknamige games, waarvan de eerste in 1992 verscheen voor de NES en de versie die een jaar later uitkwam voor de Game Boy. Voorlopig is het nog even wachten op een releasedatum voor beide bundels.