Raven Software heeft best wat mooie titels op zijn palmares staan, maar is de voorbije jaren vooral ingezet als ondersteunende studio bij de Call of Duty titels van Infinity Ward en Treyarch. De ontwikkelaar zou echter graag weer eigen titels maken en heeft dat volgens het LinkedIn-profiel van Lead Designer Michael Gummelt ook geprobeerd. De projecten in kwestie werden echter telkens in de kiem gesmoord door uitgever Activision voor er zelfs maar iets aangekondigd kon worden.

Dat lijkt allemaal zeer vaag, maar het LinkedIn-profiel in kwestie geeft meer informatie. Eén van de games die Raven Software aan het maken was zou een live service spin-off van Call of Duty: Zombies geweest zijn, een project dat kortgesloten werd omdat Treyarch – de geestelijke vader van de zombiemodus – zijn speelgoed terug wou. Een andere titel was mogelijk een reboot van een klassieke Raven IP – in de wandelgangen wordt de naam Hexen gefluisterd – maar ook dat mocht duidelijk niet zijn.

Klinkt bijzonder demotiverend, als je het ons vraagt. Wat denken jullie ervan?