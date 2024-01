Microsoft bedenkt met regelmaat nieuwe features voor Xbox-spelers en het bedrijf geeft hierbij een aantal mensen eerder toegang middels Insiders updates. Nu heeft de gamingtak Xbox in een uitgebreide post onthuld wat er voor de volgende versie op stapel staat. Wat voornamelijk interessant is, is de aanwezigheid van een zogeheten “thumbstick calibration tool”.

Volgens Microsoft is dit bedoeld voor mensen die zelf het circuit board van hun Xbox en/of Xbox Elite controllers hebben vervangen en tegen problemen aanliepen met hun analoge sticks, maar het werkt natuurlijk ook voor mensen met een stock controller.

Met dit tooltje zouden ze nu eventuele problemen kunnen verhelpen. Verdere fixes zijn gericht op kleine zaken die te maken hebben met het installeren van titels en het verliezen van voortgang in bepaalde titels.

Xbox Wireless Controller – Thumbstick Calibration

For users in the US who have independently replaced the circuit board on their Xbox Wireless Controller and Xbox Elite Wireless Controller Series 2 or users in all regions experiencing minor thumbstick issues, we now offer a user-guided self-calibration tool for thumbsticks through the Xbox Accessories App.