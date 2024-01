Na de fenomenale wederopstanding en het aanhoudende succes van Final Fantasy XIV kreeg Naoki Yoshida, bij fans ook wel bekend als Yoshi-P, het vertrouwen om aan het roer te staan van een singleplayer Final Fantasy-game.

Final Fantasy XVI is ondertussen al dik een half jaar uit en ontvangt dit jaar ook nog een grote uitbreiding. Toch kijkt Yoshida alvast vooruit naar de toekomst van de franchise in een interview (via Eurogamer) met zijn naamgenoot Shuhei Yoshida.

Shuhei Yoshida vroeg, zij het niet helemaal serieus, of Yoshi-P de ontwikkeling van Final Fantasy XVII op zich zou willen nemen. Yoshi-P reageerde dat het misschien tijd is om de toekomst van Final Fantasy in de handen van jongere ontwikkelaars te leggen, omdat zij beter de huidige tijdsgeest zouden kunnen uitdrukken.

“I’ve had the chance to work on two of these, 14 and 16, so maybe it’s time for someone new, instead of having the same old guys handle the next one. I think in some ways it would be good to look to the future and bring in a younger generation, with more youthful sensibilities, to make a new FF with challenges that suit today’s world.”