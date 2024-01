Uit recent gepubliceerde data van Famitsu is duidelijk geworden dat de Nintendo Switch ook in 2023 weer het vaakst over de toonbank is gegaan met maar liefst meer dan 4 miljoen verkochte eenheden. In vergelijking met de hybride console van Nintendo bijt de PlayStation in het stof, maar met 2,6 miljoen verkochte eenheden presteert PlayStation in Japan aanzienlijk beter dan in voorgaande jaren.

De verkoop van de PlayStation 5 in Japan is afgelopen jaar met 124% gestegen ten opzichte van 2022, waarin 1,5 miljoen units werden verkocht. Deze stijging betekent voor de Japanse techgigant zelfs de hoogste verkoopcijfers voor een PlayStation sinds 2004.

Hoewel de consoleverkoop is gestegen, mede dankzij de verbeterde logistieke situatie, gaan de softwareverkopen nog niet zo snel in Japan. Van de top 10 meest verkochte games van het jaar zijn 8 games exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, terwijl de overige op meerdere platformen beschikbaar zijn.