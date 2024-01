Nu we het nieuwe jaar zijn binnengestapt is Microsoft die aftrapt met een showcase. Er staat voor vanavond een nieuwe Xbox Developer_Direct op het programma die de focus legt op een viertal aankomende games: Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Ara: History Untold en de Indiana Jones-game van MachineGames.

Elke titel krijgt een kwart van de showcase, waarbij de ontwikkelaar bezocht wordt en er meer uit de doeken gedaan wordt over wat we van de titel in kwestie mogen verwachten. Ook krijgen we de eerste gameplay te zien van de Indiana Jones-game.

De showcase kan je natuurlijk hieronder bekijken en begint om 21:00 uur. Na afloop volgt er nog een aparte showcase waarin het draait om de volgende uitbreiding voor The Elder Scrolls Online.