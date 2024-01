Waar we in het verleden CD’s, DVD’s en Blu-ray’s kochten voor onze entertainment, is dat allemaal verplaatst naar streamingdiensten. Voor muziek betaal je nu een bepaald bedrag per maand en je kunt via Spotify bijna alles luisteren. Hetzelfde gaat op voor films en tv-series, die via diverse platformen aangeboden worden.

Ook games maken die stap, want er zijn verschillende abonnementsdiensten beschikbaar. Toch is het idee van een game via een abonnement spelen en niet langer bezitten nog niet bij iedereen even goed ingeburgerd. Volgens Ubisoft+ baas Philippe Tremblay zijn gamers daar simpelweg nog niet aan gewend, zo zegt hij in gesprek met GamesIndustry.biz.

Er is wel een verschuiving gaande, maar die gaat vrij langzaam. Ubisoft constateert dat het gros van de gamers nog steeds gewend is om een game te kopen. Ubisoft wil gamers ook niet dwingen om puur voor de ‘huur’ te gaan, daarom blijven ze games te koop aanbieden.

“The point is not to force users to go down one route or another. We offer purchase, we offer subscription, and it’s the gamer’s preference that is important here. We are seeing some people who buy choosing to subscribe now, but it all works.”

Waar andere mediavormen die transitie van content kopen naar streamen onder een abonnement vrij rap hebben zien verlopen, gaat dat bij games een heel stuk trager. De groei neemt absoluut toe, maar alsnog is die groei klein tegenover andere vormen van entertainment zegt Tremblay.

“I don’t have a crystal ball, but when you look at the different subscription services that are out there, we’ve had a rapid expansion over the last couple of years, but it’s still relatively small compared to the other models.

One of the things we saw is that gamers are used to, a little bit like DVD, having and owning their games. That’s the consumer shift that needs to happen. They got comfortable not owning their CD collection or DVD collection. That’s a transformation that’s been a bit slower to happen [in games].

As gamers grow comfortable in that aspect… you don’t lose your progress. If you resume your game at another time, your progress file is still there. That’s not been deleted. You don’t lose what you’ve built in the game or your engagement with the game. So it’s about feeling comfortable with not owning your game.

I still have two boxes of DVDs. I definitely understand the gamers perspective with that. But as people embrace that model, they will see that these games will exist, the service will continue, and you’ll be able to access them when you feel like. That’s reassuring.

Streaming is also a thing that works really well with subscription. So you pay when you need it, as opposed to paying all the time.”