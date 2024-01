Ontwikkelaars kunnen het soms niet meer zien zitten bij hun werkgever en besluiten daarom om te vertrekken en om hun dromen realiteit te maken. Een voorbeeld daarvan is de studio Rebel Wolves, die veelal bestaat uit voormalige ontwikkelaars van de Poolse studio CD Projekt RED. Eind 2023 verschenen er al wat geruchten over de naam en de omvang van de game.

Eén van die zaken kunnen we in ieder geval afvinken. Via het officiële X-account van de studio heeft men aangegeven dat de game inderdaad door het leven gaat als “Dawnwalker” en we worden meteen getrakteerd op wat concept art. Ze benadrukken nog wel dat het logo onderhevig is aan eventuele verandering. Dawnwalker moet een singleplayer dark fantasy RPG worden en er werken nu zo’n 100 man aan de game.

Rebel Wolves zelf bestaat uit onder meer Konrad Tomaszkiewicz, die de regisseur was van The Witcher 3: Wild Hunt en tweede viool speelde als secondary game director voor Cyberpunk 2077. Niet snel na de oprichting volgden andere werknemers van CD Projekt Red.