Aan het begin van 2022 mochten we kennismaken met Rebel Wolves, een nieuwe studio met Konrad Tomaszkiewicz aan het roer (de man die eerder The Witcher 3 maakte). We kwamen toen al te weten dat hun eerste game een dark fantasy RPG zou worden en recente geruchten geven nu meer info.

X-gebruiker Kurakasis verzamelde heel wat info over het project dat de naam ‘Dawnwalker: Origins’ zou dragen (het eerste deel in een saga), want er is namelijk een domein aangevraagd met deze naam. Het wordt een verhaalgedreven RPG die een ware revolutie voor het genre zou moeten worden.

Het is een singleplayer openwereldgame, maar verwacht niet dezelfde grootte als The Witcher 3. Vermoedelijk mag je eerder iets verwachten dat vergelijkbaar is met de ‘Blood and Wine’ uitbreiding van die game. Momenteel is er een team van zo’n 100 man aan de game aan het werken en het project bevindt zich nu in de alfa-fase.

Goed nieuws: er zijn geen plannen om microtransacties in de game te verwerken en het wordt een multiplatform titel zonder exclusieve quests voor één bepaald platform of dergelijke zaken.

Lees gerust alle info na via de link in dit artikel, maar vergeet niet dat dit allemaal onofficiële info is. Korreltje zout dus!