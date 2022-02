Vorig jaar vertrok Konrad Tomaszkiewicz bij CD Projekt RED, omdat hij werd beschuldigd van pesterijen. Deze aantijgingen bleken na een maandenlang onderzoek ongegrond te zijn en daarom vond Tomaszkiewicz het tijd om een nieuwe studio te beginnen, genaamd ‘Rebel Wolves’.

Bij Rebel Wolves staat het welzijn van het personeel bovenaan en men zal een andere weg volgen dan andere Triple-A ontwikkelaars dat doen. De studio zal een plek zijn waar iedereen zijn liefde en passie voor games weer kan terugvinden.

“Collectively, we envision Rebel Wolves as a place where experienced game developers can reignite their passion, where they can focus on their craft and pour their love into an amazing, ambitious title. We want to stay small and agile—a place where people know and care for each other.”