Er waren ooit dagen dat we over straat konden lopen met Gran Turismo, Ratchet & Clank en Metal Gear Solid in onze broekzakken. De dagen van de PSP en de PlayStation Vita zijn inmiddels voorbij en een echte opvolger gaan we waarschijnlijk niet krijgen. Dat weerhoudt de handige jongens onder ons er niet van om draagbaar gamen naar een nieuw niveau te tillen.

Zo ook het YouTube-kanaal DIY Perks. In de onderstaande video laat de knutselaar zien hoe hij een volledige PlayStation 5 in tabletformaat heeft gegoten. Daar kwam natuurlijk behoorlijk wat werk bij kijken, waar met name de koeling een groot obstakel was. Het eindresultaat is echter wel gelikt en DIY Perks mag zich zodoende bekronen als eigenaar van een “draagbare” PlayStation 5.