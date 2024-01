Vanavond zal de nieuwe Developer_Direct showcase plaatsvinden en die legt de focus op Ara: History Untold, Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II en de nieuwe Indiana Jones-game. Vorig jaar lanceerde Microsoft tijdens de showcase geheel verrassend Hi-Fi Rush en recent gingen er geruchten dat er weer een shadowdrop in de pijplijn zou zitten.

Microsoft is de geruchten voor, want in een nieuw bericht op Xbox Wire geven ze aan dat alle games die getoond worden pas later dit jaar zullen uitkomen. Duidelijke taal dus. De focus ligt op vier titels, maar Insider Gaming heeft van bronnen vernomen dat er nog een vijfde game getoond zal worden. Welke? Dat is voor nu gissen.

Het zou hier dan niet om een hele grote titel gaan, aldus dezelfde bronnen. De show begint vanavond om 21:00 uur en valt tegen die tijd natuurlijk hier op PlaySense te bekijken.