In 2022 vertrokken Sefton Hill en Jamie Walker bij Rocksteady Studios. Deze heren waren mede-oprichters van de geprezen ontwikkelaar, die vooral naam voor zichzelf heeft gemaakt met de Batman Arkham-games. Het duo heeft nu een nieuw ontwikkelteam op poten gezet.

De naam van de nieuwe studio is nog niet officieel bekendgemaakt, maar Polygon heeft op Endole ontdekt dat dit ‘Hundred Star Games’ is. Op GreatPlaceToWork wordt de ontwikkelaar omschreven als een bedrijf waar het doel is om met maximaal 100 mensen te werken aan ‘cutting-edge gaming experiences’.

Er is ook al een website gelanceerd, waar je kan solliciteren bij de nieuwe studio en informatie op kan vragen. Het is nog niet bekend wat hun eerste project zal zijn.