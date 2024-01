MachineGames heeft vanavond tijdens Developer_Direct Indiana Jones and the Great Circle uit de doeken gedaan. Niemand minder dan Todd Howard is als executive producer bij het project betrokken en het gaat hier om een legitiem Indiana Jones-avontuur met de enige echte Indy, Harrison Ford, in de hoofdrol. Qua evenbeeld dan, zijn stem wordt ingesproken door Troy Baker.

De gameplay bestaat uit puzzelen en actie. Hierbij gebruikt Indy onder andere zijn iconische zweep, maar ook andere wapens komen er aan te pas, net zoals zijn vuisten. Tussen het puzzelen en vechten door zal Indy ook te maken krijgen met het nodige klim- en klauterwerk. In dergelijke situaties verandert het visuele aanzicht van first- naar third-person.

Het verhaal brengt Indiana Jones weer op plekken overal op de planeet, waarbij het avontuur zich afspeelt tussen Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Hij staat er overigens niet alleen voor. Waar hij vooral uit interesse op onderzoek uitgaat na een diefstal, ontmoet hij onderzoeksjournalist Gina, die een persoonlijk belang heeft in het onderzoeken van de situatie.

Indiana Jones and the Great Circle zal later dit jaar verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.