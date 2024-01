Ontwikkelaar Oxide Games heeft tijdens Developer_Direct aangekondigd dat Ara: History Untold dit najaar zal verschijnen voor pc. De game zit logischerwijs gelijk vanaf release bij PC Game Pass inbegrepen.

Tijdens het moment in de show nam de ontwikkelaar even de tijd om meer context bij de gameplay te geven, waaruit nogmaals blijkt dat Ara: History Untold in het genre best leuke en originele dingen zal doen.

Check de nieuwe beelden en informatie hieronder. Zodra er een concrete releasedatum aangekondigd wordt lees je het hier.