Het lijkt erop dat horrorfans iets nieuws hebben om naar uit te kijken. Volgens de leaker The Tipster is er namelijk een AAA singleplayer survival-horrorgame in ontwikkeling die zich afspeelt in het universum van SAW.

Volgens The Tipster zal het spel op meerdere platformen worden uitgebracht en de game zal later dit jaar worden onthuld. De daadwerkelijke release zou pas ergens in 2025 moeten plaatsvinden.

“A multiplat AAA saw game is currently in development under the internal code name “project_gideon” the game has a focus on single player survival horror and will follow an original story. Announcement is expected sometime 2024 with a Q1/Q2 2025 release date.”

Los van het woord van The Tipster hebben we helaas niet veel om op af te gaan. We weten echter wel dat filmstudio Lionsgate eerder al een studio heeft benaderd om een SAW-game te maken. Destijds ging het om Bloober Team, dat van Lionsgate uit een lijstje horror-IP’s mocht kiezen om een game van te maken. Uiteindelijk verkoos de studio The Blair Witch Project boven SAW, maar SAW was wel degelijk een optie. Het is dus niet geheel onrealistisch dat Lionsgate mogelijk ook andere studio’s heeft benaderd.

Zodra er meer bekend is over een eventuele game in het SAW-universum dan lees je dat natuurlijk hier terug.