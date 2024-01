Mocht je nog regelmatig APB Reloaded spelen, dan ben je ondertussen tegen een vervelende situatie aangelopen. De game is namelijk plots offline gegaan op de Xbox en helaas zal de MMO ook niet meer terug online komen.

Het team achter APB Reloaded laat in een blogpost weten dat de Xbox-versie van de game al een tijdje met wat vervelende problemen kampt. De game is offline gehaald om dit te proberen te verhelpen, maar nu kan het spel ook niet meer online worden gebracht door deze problemen. Daarom geeft men er de brui aan.

Aangezien APB Reloaded voor de PlayStation ook zijn mankementen heeft, is door de ontwikkelaar besloten om alle console-versies van de MMO offline te halen. De Xbox-versie is dus per direct weg, de PlayStation-versie zal op 1 februari offline gaan.

“After careful consideration and evaluation of various factors, Little Orbit and PLAION have decided to sunset APB Reloaded on console platforms. This decision was not made lightly, and we understand that it may come as disappointing news to our dedicated console players who have waited patiently for upgrades and fixes to the game.

The decision to discontinue APB Reloaded on consoles was driven by a combination of technical challenges, resource constraints, and the evolving landscape of gaming. We want to ensure that our players have the best possible gaming experience, and unfortunately, sustaining the game on console platforms has proven increasingly challenging.”