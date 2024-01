343 Industries heeft na meer dan twee jaar updates uitgebracht te hebben voor Halo Infinite de handdoek in de ring gegooid en aangekondigd dat het geen nieuwe seizoenen meer zal uitbrengen voor de shooter. Met het verkleinen van de focus op Halo Infinite gaat de ontwikkelaar zich nu richten op de ontwikkeling van ‘gloednieuwe projecten’, aldus senior community manager John Junyszek.

Volgens Junyszek is er nog wel een team dat zal werken aan de ondersteuning van Halo Infinites nieuwe update systeem, maar andere teams binnen de studio werken aan de toekomst van de ontwikkelaar.

“We have a dedicated team working on supporting Halo Infinite and continuing to deliver new content going forward, but also, yes, we have additional teams that are accelerating towards the future, working on brand new projects. There are a lot of things cooking here.”