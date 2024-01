Voor het tweede jaar op rij heeft Microsoft met Developer_Direct gamers een kijkje gegeven achter de schermen bij hun meest veelbelovende first party studio’s. Eén van de ontwikkelaars die de revue passeerden was MachineGames, dat momenteel vooral bekend is van de nieuwe reeks Wolfenstein titels. Een getalenteerde bende, dus.

Een oplettende kijker merkte op dat de studio mogelijk ook de terugkeer van een andere klassieke game aan het teasen was. Op een whiteboard zien we namelijk de letters AKE en 6 staan, vanwaar het slechts een kleine stap is naar ‘Quake 6’. Bovendien is onder de tekst het Quake logo te zien.

Zou het kunnen dat de Quake franchise met MachineGames achter het stuur zijn comeback plant?