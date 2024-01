Review | Astro A50 X – Voor de release van de huidige generatie consoles was er wat onduidelijkheid omtrent de audio aansluitingen. Zo werden de optische aansluitingen niet verwerkt in de Xbox Series X|S en PlayStation 5, wat de oudere Astro A40 en A50 in een moeilijke situatie bracht: deze maakte hier namelijk allebei hoofdzakelijk gebruik van. Uiteindelijk konden deze headsets met een tussenoplossing aangesloten worden, een HDMI 2.0 adapter bijvoorbeeld. Nu komt Logitech met een nieuwe Astro headset, namelijk de Astro A50 X. Deze heeft de nodige aanpassingen gekregen met het oog op de huidige generatie consoles. In deze review bekijken we wat het volledige Astro A50 X pakket met zich meebrengt en in hoeverre alles tot zijn recht komt.

Een icoon keert terug

De Astro A50 X is beschikbaar in twee kleuren: zwart en wit. Onze witte versie is zeer herkenbaar qua design, want er is weinig op dit vlak veranderd: het iconische ontwerp van de A50 is eigenlijk behouden gebleven. De hoofdband, die een vrij rechte vorm heeft, verbindt de rechthoekige earcups via twee stalen buizen. En ja, nog altijd zit de headset erg comfortabel op je hoofd, dus hier hoeft ook niet veel aan gesleuteld te worden. De microfoon is op de linkerearcup bevestigd, die je omlaag en omhoog kunt klikken (om te muten). Op de rechter earcup heb je een schuifknop die als powerknop dient, eronder vind je de link-knop, daaronder de Bluetooth knop en als laatste het volume wiel. Onderop de earcups heb je nog gouden pinnen die connectie maken met het dock.

Want ja, de draadloze Astro A50 X is niks zonder het dock. Deze heeft vooral een hoop veranderingen ondergaan. De Astro A50 X is te gebruiken met de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Per platform heb je hier een aparte aansluiting voor. Daarmee is de Astro A50 X bij uitstek een headset voor als je op meerdere consoles speelt. Het aansluiten vormt tegelijk echter een minpunt, het vereist namelijk nogal wat stappen. Het dock functioneert eigenlijk als een soort HDMI-hub: als je het dock gebruikt op de Xbox Series X|S of PlayStation 5, dan sluit je die als eerst via USB-A (bijgeleverd) aan. Vervolgens stop je de HDMI-kabel van je console in de HDMI-in poort van het dock. Daarna plug je een tweede HDMI kabel in de HDMI-out poort (alle poorten zijn overigens HDMI 2.1) naar je tv toe. Dit herhaal je vervolgens per platform, al is het wel raar dat er geen HDMI-kabel bij het pakket meegeleverd wordt terwijl je die wel nodig hebt.

Een bijkomende factor is dat het dock nog een aparte stroomaansluiting heeft, dit loopt dus niet ook via USB-A. Met een bijgeleverde Y-kabel (USB-C naar USB-C + USB-A) kun je met een adapter het dock van stroom voorzien. Het is ook via deze kabel dat je de Astro A50 X kunt aansluiten op pc (via USB-A). Met al die kabels is het een nogal omslachtig gebeuren qua aansluiten, wat een stuk intuïtiever had gekund. Je zit met een flink aantal kabels in je opstelling, waarbij beeldsignaal als factor wordt meegenomen voor het gebruik van een headset. Bij het spelen op beide consoles komt deze set-up weliswaar tot z’n recht omdat je on-the-fly tussen de consoles/kanalen wisselt. Dit betekent echter ook dat je altijd maar één HDMI-kanaal hebt dat signaal doorgeeft en daarmee de andere geblokkeerd wordt.

Het klinkt goed

Het belangrijkste is dat de headset goed klinkt. Gelukkig zit dat wel snor met de Astro A50 X. Uit de doos is de default preset erg neutraal te noemen. Het is vooral opmerkelijk hoe helder het klinkt. Met zeer gebalanceerde middentonen en goede treble, zijn geluiden detailvol en erg crisp te horen. Zeker als je bijvoorbeeld in Night City (Cyberpunk 2077) rondloopt zijn alle geluiden om je heen netjes te onderscheiden. Of wat te denken van Monster Hunter World: Iceborne, die we in afwachting van Wilds maar weer hebben opgestart, waar de natuur in de vorm van bewegende bomen en krakende takken dankzij het briesje als een natuurlijke omgeving aanvoelt. Beginnen de monsters te grommen, dan is dat overstemmende geluid goed te onderscheiden. De Astro A50 X is bij eerste gebruik zonder tweaks van zichzelf dus qua geluid erg fijn, al had de bass wel wat prominenter mogen zijn.

Via de Logitech G Hub software kun je dit gelukkig aanpassen. De bass wat hoger zetten zorgt er niet meteen voor dat je op de helderheid moet inleveren, wat een goed punt is. De bass is prima, maar mist body. Je zult wel een vollere presentatie krijgen na de nodige aanpassingen, maar het had veel dieper mogen zijn. Ook is de ruimtelijkheid vrij middelmatig te noemen. In het beste geval is de soundstage een schamele voldoende, maar was deze iets ruimtelijker geweest dan zou de headset nog beter tot z’n recht zijn gekomen. Soms komt het voor dat geluiden net even iets te dicht op elkaar liggen, wat drukke gameplay momenten overdonderend laat overkomen (bijvoorbeeld in een Battlefield of Call of Duty). Alles bij elkaar genomen is de headset een mooi klinkend ding: vooral helder met redelijke bass, maar de ruimtelijkheid kon beter.

Het is allemaal maar een beetje onhandig

Voor de liefhebbers die de Astro A50 X op de Xbox Series X|S willen gaan gebruiken: de headset kent Dolby Atmos ondersteuning. Op de PlayStation 5 maak je dan gebruik van de 3D audio opties van het systeem. Met beide opties kun je enigszins de ruimtelijkheid verbeteren, maar het is meer een pleister op de wond dan een echte genezing. Het echte tweaken zal je via de Logitech G Hub moeten doen, wat een aardige rompslomp te noemen valt als je de headset voornamelijk op consoles gebruikt. Als je geen zin hebt om de boel telkens los te koppelen en aan je pc te hangen, dan kan je eventueel de mobiele app hiervoor gebruiken. Dit werkt via Bluetooth en is een manier om de boel te tweaken, al werkt deze app wat knullig. Zo is de EQ bijvoorbeeld niet responsief, maar goed, het is tenminste iets.

Het werkt allemaal een stuk beter via de Logitech G Hub via een pc, maar dan zit je te knoeien met je kabelwerk – tenzij je pc direct naast je consoles/tv staat. Het is daarom ook zo jammer dat je niet de mogelijkheid hebt om meerdere profielen op de headset op te slaan. Een functie die je bijvoorbeeld wel bij de Razer Blackshark V2 Pro hebt. Het was een mooie kers op de taart geweest voor de Astro A50 X. Want laten we hier heel eerlijk in wezen: je betaalt voor dit pakket een flinke € 399,99. Je zou in deze prijsklasse zeker wat intuïtieve functies mogen verwachten, zoals ANC om maar iets te noemen. In plaats daarvan moet je nog eens extra de buidel trekken om een additionele HDMI 2.1 kabel aan te schaffen, en dat is een misser.

Aan communicatie geen gebrek

De microfoon weet gelukkig indruk te maken. Je stem wordt op een hele natuurlijke manier overgebracht, wat ervoor zorgt dat je prima te verstaan bent. Via de Logitech G Hub heb je de mogelijkheid het geluid van je stem te tweaken. Dus als jij je stem charmanter wilt maken door er een radio-sausje overheen te gooien, dan kan dat. Hier weet de Astro A50 X weer punten te scoren. Hetzelfde geldt ook voor het draadloze aspect. Je kunt een volle headset zeker 25 uur gebruiken. In de praktijk plaats je de headset regelmatig in het dock, waardoor accuduur een factor is waar je weinig rekening mee hoeft te houden.