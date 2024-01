Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy komt later deze week uit en daarmee blijven er nog maar weinig Ace Attorney-games over die nog niet naar moderne consoles zijn gebracht. Reden voor Capcom om vooruit te kijken dus.

De laatste nieuwe Ace Attorney-game dateert al uit 2017 en veel fans gingen er ondertussen eigenlijk een beetje vanuit dat het einde van de franchise bereikt was. Toch hebben de remasters van The Great Ace Attorney en Apollo Justice: Ace Attorney enige hoop doen opleven. Nu heeft ook de producent van Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Kenichi Hashimoto, bevestigd dat er daadwerkelijk nog meer in het verschiet ligt voor de franchise.

De producer liet tegenover 4Gamer weten dat hij geen nieuwe informatie kon delen over de toekomst van Ace Attorney, behalve dan dat de ontwikkelaar nog niet zal stoppen met de franchise. We zullen echter nog moeten wachten op meer nieuws om erachter te komen wat we dan mogen verwachten. Meer remasters, bijvoorbeeld van Ace Attorney Investigations of de Professor Layton crossover, of een gloednieuwe game in het universum van Ace Attorney.

“I cannot tell you anything at this point in time. However, it is true that we have gained knowledge in creating adventure games with RE ENGINE. Ace Attorney will not be stopping as a series, so I hope you will look forward to hearing more about it.”

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy is vanaf 25 januari beschikbaar voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Je kunt meer over de collectie lezen in onze special.