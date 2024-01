De daadwerkelijke productie van het volgende deel in de The Witcher-franchise, dat momenteel bekendstaat als Project Polaris, zou volgens plan dit jaar moeten beginnen, aldus Adam Badowski, de mede-oprichter van CD Projekt RED.

Badowski gaf aan dat het doel is om rond juni ongeveer 400 mensen aan het werk te hebben met Project Polaris. Vorig jaar liet CD Projekt RED al weten dat ongeveer de helft van de werknemers van de studio bezig was met de ontwikkeling van de nieuwste The Witcher, wat overeenkomt met ongeveer 330 werknemers.

Polaris zou het begin moeten zijn van een nieuwe trilogie. Er is natuurlijk nog niet heel veel bekend over het spel, maar de verwachting is dat CD Projekt RED het spel in 2027 wil uitbrengen. Het zal dus nog wel even duren voordat we daadwerkelijk beelden te zien krijgen van de gloednieuwe The Witcher-game.