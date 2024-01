Er deden wat geruchten de ronde dat Piranha Bytes het volgende slachtoffer zou zijn van de reorganisatie bij Embracer Group. De ontwikkelaar zou namelijk binnenkort zijn deuren moeten sluiten, behalve wanneer zij een nieuwe uitgever zouden vinden. Piranha Bytes heeft nu op deze geruchten gereageerd.

Piranha Bytes is bekend van RPG’s als Gothic, ELEX en Risen. Deze titels behoren veelal niet tot de beste games in het genre, maar de ontwikkelaar heeft toch een groep trouwe fans opgebouwd. Het is logisch dat deze groep gamers games van de Duitse ontwikkelaar wil blijven spelen. Het eerder aangehaalde gerucht werd dan ook niet met gejuich onthaald.

In een X-Post laat de Duitse ontwikkelaar weten dat het klopt dat zij in zwaar weer zitten. Piranha Bytes doet er echter alles aan om dit tot een goed einde te brengen. Het team is druk op zoek naar een nieuwe uitgever en ook al valt dit niet mee, ze hebben goede hoop dat het uiteindelijk zal lukken. Het officiële statement hieronder.