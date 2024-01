Velen onder ons zijn het misschien vergeten, maar na NieR Replicant (of Gestalt) en NieR: Automata kende de franchise eigenlijk nog een derde game (als je de Drakengard-titels niet meerekent tenminste): NieR Re[in]carnation verscheen in 2021 als free-to-play mobiele game en wist heel wat spelers geboeid te houden. Ook wij testten de game indertijd uit en we waren grotendeels positief. Het verhaal loopt inmiddels echter ten einde, want Square Enix heeft aangekondigd dat de game binnenkort offline zal gaan.

Het laatste hoofdstuk zal op 28 maart aan de game worden toegevoegd en op 29 april zullen de servers van NieR Re[in]carnation dan hun deuren sluiten. De ontwikkelaar belooft wel nieuwe content en nieuwe dingen om te doen tot het bittere einde.

“We would like to express our deepest gratitude to our players for your patronage over the 2.5 years since we launched on July 28, 2021. Until the end of service, we will continue to add content and characters, as well as hold various events and campaigns, so we hope you will continue to enjoy NieR Re[in]carnation until the end.”