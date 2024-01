Focus Entertainment heeft een aantal goed scorende titels op de markt gebracht, waaronder Evil West en A Plague Tale: Requiem. Ook hebben ze natuurlijk nieuwe titels in de pijplijn zitten, maar binnenkort zal de naam van deze uitgever niet meer in nieuwe games getoond worden. De uitgever gaat namelijk (weer) van naam veranderen.

Focus Entertainment is een naam die nog niet zo lang gebruikt wordt. Het bedrijf ging namelijk eerst onder de naam Focus Home Interactive door het leven, maar dit werd in 2021 omgezet naar Focus Entertainment. In april zal dit aangepast worden naar PulluP Entertainment. Er is nog geen logo vrijgegeven.

Deze naam zal echter niet gelden als zij indie-games uitgeven. Dan wordt ‘Focus Entertainment Publishing’ gebruikt. Voor het uitgeven van nog kleinere titels of retrogames zal de naam ‘The Arcade Crew’ als uitgever in de credits van het desbetreffende spel komen te staan.