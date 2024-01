Sam Barlow – de man achter Her Story en Immortality, maar in een vorig leven ook nog verantwoordelijk voor Silent Hill: Origins en Silent Hill: Shattered Memories – heeft met zijn studio Half Mermaid maar liefst twee nieuwe horrorprojecten aangekondigd. De games dragen de mysterieuze titels Project C en Project D met zich mee. De onderstaande teasers zijn alvast zeer sfeervol, maar eerlijk is eerlijk: veel wijzer worden we er niet meteen van.

Gelukkig tilt Barlow zelf alvast een tipje van de sluier op. Project C wordt een kruising tussen sciencefiction en horror, omschreven als een ‘coole, kleine puzzeldoos’ die verder bouwt op de technologie achter Immortality. Project D is een oldschool horrortitel in de derde persoon die nostalgische zielen zal doen terugdenken aan Silent Hill: Shattered Memories. Ons klinkt het eerlijk gezegd allebei als muziek in de oren… al blijft het wachten op meer details.