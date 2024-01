Het kan soms even duren alvorens nichetitels alsnog hun weg naar het Westen vinden. Oorspronkelijk verscheen Earth Defense Force 6 al in 2022 op de Japanse markt en kregen we afgelopen jaar pas te horen dat deze titel ook onze kant op zou komen in 2024. We zijn nu in dat jaar aangekomen en daarom laat de ontwikkelaar de releasedatum nu weten.

Earth Defense Force 6 zal volgens de onderstaande trailer op 14 maart aanstaande zijn weg vinden naar in ieder geval de PlayStation 4 en PlayStation 5. Er bestaat ook een Steam-pagina van de game, maar die geeft vooralsnog geen releasedatum weer. Of de game op 14 maart ook beschikbaar zal zijn voor pc is dus nog wat onduidelijk.