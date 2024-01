Microsoft maakte gisteren bekend dat ze ruim 1.900 banen hebben geschrapt bij Xbox, Activision Blizzard en Bethesda. Dat is nogal wat en hoewel er geen specifieke informatie is gegeven over welke functies of afdelingen precies zijn opgeheven, komen er via insiders wel wat details naar buiten.

Volgens Windows Central journalist Jez Corden (op X) heeft Microsoft bij Xbox een hele afdeling gesloten. Het zou dan om de afdeling gaan die zich bezighoudt met het brengen van Xbox games naar fysieke retail. Dit suggereert – mits het klopt – dat de focus eens te meer op digitale distrubitie komt te liggen.

Dit betekent niet dat Microsoft gelijk stopt met het fysiek uitgeven van games, want daarvoor kunnen ook externe partijen aangetrokken worden. Desalniettemin geeft dit wel aan dat digitale distributie steeds belangrijker wordt voor Microsoft, wat geen verrassing mag zijn met hun focus op Game Pass de laatste jaren.

Daarnaast is de Xbox Series S een digital only console en er gaan geruchten dat er een mid-gen Series X model komt die ook digital only is. Bij meer nieuws, eventueel vanuit Microsoft, lees je het hier.

“Microsoft has also shut down departments dedicated to bringing Xbox games to physical retail … which if you’ve seen the digital-only Xbox console leaks … well, you can get an idea of where Microsoft is going here.

Note: reducing retail teams doesn’t confirm Microsoft is quitting physical retail for Xbox games yet, they can outsource, and might be consolidating here.”