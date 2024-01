Alhoewel Nintendo nog steeds geen officiële aankondiging heeft gedaan, is het een beetje publiek geheim geworden dat we ergens in de loop van dit jaar de opvolger van de Nintendo Switch mogen verwelkomen. Alle info is tot dusver gebaseerd op geruchten en recent is er wat nieuws ‘bekendgemaakt’ over wat we van de console mogen verwachten. Bloomberg rapporteert namelijk dat de ‘Switch 2’ een scherm zal hebben met een diameter van 8 inch (ongeveer 20cm).

Dit is gebaseerd op info van de Japanse analist Hiroshi Hayase, die gespecialiseerd is in de verkopen van kleine en middelmatige schermen. Hij keek naar de bestellingen die geplaatst werden bij verschillende bedrijven en kwam hierdoor tot de genoemde conclusie. De ‘Switch 2’ zou hiermee de grootste ‘Switch console’ worden: de vorige Switch had een 6.2 inch (ongeveer 15 cm) scherm en de Switch OLED een 7 inch (net geen 18 cm) scherm.

We blijven afwachten tot Nintendo zelf ons de verlossende officiële aankondiging geeft.