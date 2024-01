In 2023 bracht ASUS de ASUS ROG Ally uit, een handheld gaming-pc waarmee het de strijd aanging met Valve’s Steam Deck. Terwijl Valve heeft aangegeven nog niet van plan te zijn om binnen de komende paar jaar met een opvolger te komen, laat Arnold Su, de vice-president van consumenten- en gaming-pc’s bij ASUS India, weten dat het bedrijf van plan is later dit jaar de volgende generatie van de ROG Ally uit te brengen.

“We most likely will launch a second-generation this year. We will still keep the Windows features, but we will focus more on gaming,”

Su liet verder in een gesprek met Techlusive weten dat de ROG Ally tussen de zeventig- en tachtigduizend keer is verkocht in India. Volgens Su zag India de meeste ‘early adopters’ vergeleken met andere landen met een groeiende gaming-pc-markt.

Los van het feit dat de tweede generatie ROG Ally handheld zich meer zou focussen op gaming, is het nog onbekend welke specificaties of andere verbeteringen we kunnen verwachten.