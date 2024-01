De opvolger van de Nintendo Switch is inmiddels een publiek geheim, maar de enige die er nog geen woord over wil vertellen is Nintendo zelf. Ontwikkelaars zijn naar verluidt al bezig met de development kit en een onthulling moet later dit jaar plaatsvinden, aldus de geruchten.

Een Japanse analist die eerder voorspelde dat de Switch opvolger een LCD-scherm van 8 inch moet hebben, heeft nog wat meer informatie bij elkaar geschraapt. De bron zegt namelijk dat Nintendo het ambitieuze doel heeft gesteld om zo’n 10 miljoen units klaar te hebben staan van de Nintendo Switch 2, of wat de naam ook moet worden.

Met deze aantallen hoopt Nintendo natuurlijk een eerder scenario omtrent schaarste te voorkomen, een probleem waar zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X enorm veel last van hadden. We zullen vooralsnog de onthulling van Nintendo moeten afwachten, maar wanneer dat gaat plaatsvinden, is giswerk.