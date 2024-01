De liefhebbers van Final Fantasy VII hebben er veel en lang om moeten vragen, maar de remake is er uiteindelijk gekomen. Sterker nog, het eerste deel is verkrijgbaar en het tweede deel verschijnt over een maand.

Square Enix heeft oudere delen echter vaker opnieuw uitgegeven, maar niet als remake. Met de remake van het zevende deel waar ze nu mee bezig zijn, is het niet gek om ook naar een remake van het zesde deel te kijken.

Die kans is echter klein, want in een interview zegt producer Yoshinori Kitase dat een remake van Final Fantasy VI ongeveer 20 jaar zou duren. Het heeft namelijk 10 jaar geduurd totdat de remake van Final Fantasy VII tot stand kwam.

Gezien het zesde deel enorm veel personages kent, zou het daardoor nog veel langer duren. Daarnaast is de stap wat lastiger omdat het van 2D pixel art naar volledig 3D zou gaan daar waar Final Fantasy VII in dat perspectief een stuk moderner was.