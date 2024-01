Met de release van Assassin’s Creed: Mirage nu enkele maanden achter ons, begint het tijd te worden om vooruit te kijken naar de volgende game in de franchise. Dit is Assassin’s Creed Red, die zich in Japan zal afspelen. Tot dusver zijn er wat details gelekt, maar Ubisoft heeft officieel nog nauwelijks iets over de titel gezegd.

Volgens Ubisoft partner ‘BunnyTheVillain‘ zou Assassin’s Creed Red in november 2024 moeten verschijnen. De onthulling van de game staat gepland voor mei. We zouden dan een trailer te zien krijgen met vervolgens in juli tijdens een Ubisoft Forward evenement de gameplay presentatie.

De Ubisoft partner laat dit weten op basis van een betrouwbare bron die ook stelt dat dit de leukste game in de franchise tot op heden zal zijn. Klinkt allemaal plausibel, maar het is afwachten of het klopt. Het is immers niet bekend of Ubisoft van plan is om dit jaar weer een Assassin’s Creed uit te brengen.