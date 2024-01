We naderen de maand februari en dat betekent dat we weer een PlayStation Plus update mogen verwachten. Via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt welke games er voor volgende maand op stapel staan. Het betreft de volgende drie titels:

Foamstars (PS4/PS5)

Rollerdrome (PS4/PS5)

Steelrising (PS5)

Deze games zullen vanaf 6 februari te downloaden zijn met een PlayStation Plus abonnement. Dit maakt ook dat je nog tot die datum de tijd hebt om de games uit het huidige aanbod binnen te halen of in je downloadlijst te zetten.

De drie games die momenteel beschikbaar zijn via PlayStation Plus: A Plague Tale: Requiem, Evil West en Nobody Saves the World.

PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.