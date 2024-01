Sony heeft de afgelopen generaties veel populariteit verworven in de westerse regionen van de wereld, maar ook in het thuisland, Japan, blijven de consoles en diens games nog steeds erg succesvol. Dat komt mede door de sterke toevoer van games die tevens uit het land van de rijzende zon komen en het bedrijf heeft daarom een speciale trailer in elkaar gezet.

In de onderstaande trailers (lange en korte versie) komt de Japanse, vrouwelijke groep Atarashii Gakko! aan bod om ons meer te vertellen over de games die voor de PlayStation 5 zijn uitgekomen of nog onderweg zijn.

Dan kun je natuurlijk denken aan games als Like a Dragon: Infinite Wealth en Tekken 8, maar ook titels zoals Rise of the Ronin en Final Fantasy VII Rebirth komen aan bod. Dit alles onder begeleiding van hun muziek.