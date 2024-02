Leuk nieuws voor de pretparkliefhebbers onder ons, want momenteel wordt er gebouwd aan een nieuw ‘Super Nintendo World’ park, waarvoor je niet helemaal naar Japan moet vliegen. Enfin, het park wordt gebouwd in Orlando in de VS, dus het is maar naar waar je precies heen wilt. Voor de echte liefhebbers is het sowieso leuk om eens gedaan te hebben én we hebben nu ook enkele foto’s gekregen van hoe het resultaat er zal uitzien.

Op het X-account van Nintendo America kunnen we namelijk enkele afbeeldingen aanschouwen van wat we kunnen verwachten. Uiteraard is het voorlopig enkel concept art, want het park is nog in aanbouw en er lopen nog geen echte bezoekers rond. De opening staat gepland voor ergens in 2025.