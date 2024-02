Fans van racegames zullen zich vast en zeker Burnout herinneren. De chaotische arcaderacer van Criterion Games kende hoogtijdagen met meerdere sterke games in de reeks en als absoluut hoogtepunt Burnout Paradise. Het IP ligt echter al lange tijd in de vriezer, maar daar gaat mogelijk verandering in komen.

Ontwikkelaar Stellar Entertainment, die verantwoordelijk was voor Burnout Paradise Remastered, hint op X namelijk naar waar zij op dit moment aan werken. Ze zeggen dat ze vooralsnog geen bericht hebben gekregen van de bazen om hun uiting op het platform weg te halen én ze hebben een ietwat cryptische afbeelding geplaatst die zegt dat we “op het punt staan om van achteren aangereden te worden.”

Als je het aan ons vraagt, klinkt dat als klassiek Burnout materiaal.