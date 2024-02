De game Spec Ops: The Line zal niet bij iedereen even bekend in de oren klinken, maar de third-person shooter en psychologische thriller van Yager Development was destijds een uitermate bijzondere ervaring. Eén die bij veel spelers een indruk heeft achtergelaten en sindsdien een trouwe fanbase heeft.

Aan alles komt echter een eind en zo ook aan Spec Ops: The Line. Vanwege verlopende licenties is 2K Games namelijk genoodzaakt om de shooter uit alle digitale winkelrekken te trekken, zoals Steam en de Xbox Store.

Uiteraard heeft dit geen invloed op spelers die de game reeds hebben, zij kunnen Spec Ops: The Line gewoon blijven spelen. Dit bevestigde een woordvoerder van 2K aan journalist Stephen Totilo.