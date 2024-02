Eergisteren kon je hier lezen dat ontwikkelaar Eidos Montréal het volgende slachtoffer geworden is van het harde beleid van de Embracer Group. Dat betekent in dit geval niet alleen dat er flink wat ontslagen gevallen zijn, maar ook dat de nieuwe Deus Ex-game waar de studio aan sleutelde in de prullenbak beland is.

Een bericht op X van Elias Toufexis – de acteur achter hoofdpersoon Adam Jensen – suggereert nu dat de geannuleerde titel “geen Jensen verhaal” geweest zou zijn. Toufexis had immers nog niets gehoord van Eidos Montréal en dit dan na twee jaar ontwikkelen, wat er toch op lijkt te wijzen dat Jensen dit keer geen rol van betekenis zou spelen.

We zullen het nooit weten of te spelen krijgen, helaas. Toufexis lijkt het niet zo erg te vinden. Hij is vooral kwaad omdat zo veel werknemers in de industrie de laatste tijd op straat gezet worden. En dat sentiment kunnen wij alleen maar echoën. We hopen dan ook dat de getroffen personen snel elders weer aan de slag kunnen.

If they had been working on a #DeusEx for two years, and they still hadn’t contacted me, there’s a good chance it wasn’t a Jensen story anyway.

I’m more pissed for all the people getting laid off. This industry is fucked with this stuff.

