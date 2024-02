Als je een PlayStation 5-gamer bent met een voorliefde voor actie-RPG’s, dan kan het zijn dat je toch wel (een beetje) jaloers bent op pc-gamers. Op dat platform is namelijk een zeker niet onaardige titel in dat genre in early access te spelen, namelijk V Rising. Gelukkig hebben we nu goed nieuws voor je, want de game komt ook naar de PlayStation 5.

V Rising werd in 2022 als early access-titel uitgebracht en wist in drie dagen tijd een half miljoen digitale exemplaren te verkopen. Na een week waren dat er 1 miljoen en de week daarna 1,5 miljoen. Ondertussen heeft de actie-RPG meerdere updates gehad en die zullen natuurlijk allemaal verwerkt zijn in de PlayStation 5-versie, die ergens dit jaar zal verschijnen.

Ben je niet bekend met V Rising, dan laat de aankondigingstrailer van de PS5-versie zien wat je van de game kunt verwachten. Check het hieronder.