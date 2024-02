Een stervende vader zorgt ervoor dat twee broers in een wanhopige poging de wijde wereld intrekken om het ‘Levenswater’ te vinden. Dat is min of meer de inleiding van Brothers: A Tale of Two Sons, dat dit jaar als remake uitkomt. Het origineel kwam in 2013 uit en werd lovend ontvangen.

Sinds de aankondiging hebben we eigenlijk zo goed als geen gameplay meer gezien, en dat is natuurlijk jammer. Maar daar is deze nieuwe trailer een mooi antwoord op. Deze laat goed zien wat je te wachten staat.

In de beelden zien we veel gameplay, waarin de twee broers allerlei gevaren moeten trotseren tijdens hun missie. We zien ook diverse landschappen voorbijkomen en maken kennis met de inwoners van deze mystieke omgevingen, zoals grote trollen en diepzeewezens.

Wil je nog wat meer weten over Brothers: A Tale of Two Sons Remake? Lees dan zeker even onze special.