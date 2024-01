De games van 2024 | Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Game-ontwikkelaar en regisseur Josef Fares heeft de afgelopen jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Niet in de laatste plaats door zijn spraakmakende optredens bij The Game Awards – we herinneren ons zijn ‘Fuck the Oscars’-speech nog maar al te goed – maar ook dankzij de games die hij heeft gemaakt. Met zijn eigen Hazelight Studios bracht hij A Way Out en It Takes Two uit, twee titels die coöpgameplay naar een hoger niveau wisten te tillen. Ruim tien jaar geleden maakten we echter al voor het eerst kennis met een game van Fares, namelijk Brothers: A Tale of Two Sons. Een bijzondere en veel geprezen game die dit jaar een remake krijgt.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake – In Brothers: A Tale of Two Sons beleef je het emotionele avontuur van twee broers. Zij zijn op zoek naar het ‘Levenswater’ om hun zieke vader te kunnen redden. Hun avontuur staat bol van puzzels, waarbij de broers gebruik moeten maken van hun unieke vaardigheden. Zo is de oudere broer groter en sterker, terwijl de jongere van de twee kleiner is en zich dus makkelijker door nauwe ruimtes kan bewegen. Hoewel de meest recente games van Fares bekendstaan om hun coöpgameplay, is Brothers: A Tale of Two Sons oorspronkelijk een singleplayergame. Beide broers zijn individueel te besturen door middel van de twee thumbsticks van de controller.

Van de remake van Brothers: A Tale of Two Sons mogen we natuurlijk de nodige verbeteringen verwachten. Deze heruitgave is in Unreal Engine 5 gemaakt en bevat opnieuw ontworpen personages en landschappen. Ook is de soundtrack helemaal opnieuw opgenomen met een live orkest. De meest in het oog springende verandering is echter de toevoeging van coöp. Het origineel was uitsluitend in je eentje te spelen, maar de remake bevat een lokale coöpfeature. Dit betekent dat je de gehele game samen met iemand anders kunt spelen, waarbij beide spelers dus één van beide broers besturen. We zijn benieuwd hoe dit uitpakt en of dit de samenwerking tussen de broers naar een nog hoger niveau weet te tillen.

Voorlopige verwachting: Brothers: A Tale of Two Sons zal wellicht niet bij veel mensen bovenaan een ‘remake-wensenlijstje’ hebben gestaan. De aankondiging was best verrassend te noemen, maar we kunnen wel begrijpen waarom de game de remakebehandeling krijgt. Voor iedereen die het spel nog nooit heeft gespeeld, is de aankomende remake een uitgelezen kans om het bijzondere avontuur te ervaren, iets dat we ook zeer aanbevelen. Heb je de game al wel gespeeld, dan kan de nieuwe coöpmogelijkheid wellicht een goede reden zijn om het nog eens te herbeleven. Brothers: A Tale of Two Sons is een game die het verdient om gespeeld te worden. En als we dat binnenkort dankzij de remake nog mooier en beter dan ooit kunnen doen, dan zeggen we daar absoluut geen nee tegen.