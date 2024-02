Om in te loggen op het PlayStation Network moet je een gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord gebruiken, aangevuld met een tweestapsverificatie voor de veiligheid. Binnenkort is dat niet langer nodig, want PlayStation krijgt Passkey ondersteuning.

Met Passkey kan je door middel van een mobiel apparaat inloggen. De wijze waarop je deze hardware ontgrendelt wordt dan ook de wijze waarmee je inlogt op het PlayStation Network. Dit kan dus vingerafdruk-, gezichtsherkenning of PIN zijn. Dit werkt niet alleen sneller dan een wachtwoord, het is ook veiliger.

Wachtwoorden kunnen immers bemachtigd worden door bijvoorbeeld phishing en daarmee zouden kwaadwillende kunnen inloggen. Met een tweestapsverificatie is dat al een stuk lastiger, maar dit kost wel vrij veel tijd. Passkey is hierin dus een zeer efficiënte oplossing.

De Passkey ondersteuning wordt op dit moment uitgerold, alleen is het nog niet zeker wanneer wij er gebruik van kunnen maken. Om Passkey te zijner tijd in te stellen kan je hier terecht of ga naar Accountbeheer op je console/app en dan Beveiliging.