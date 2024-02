Rijd jij graag met de wagen, maar heb je er geen? Dan biedt Simteract jou de oplossing. In Taxi Life: A City Driving Simulator zal jij mensen van punt A naar punt B kunnen brengen. Maar dit is niet alles, want zo zal je ook regelmatig moeten tanken of je wagen moeten laten wegslepen naar een garage na een accident.

Wil jij ook Barcelona verkennen in een taxi, waar de game zich afspeelt zoals je hier al kon lezen, dan kan je vanaf 7 maart aan de slag. Taxi Life: A City Driving Simulator verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je wat gameplay beelden bekijken van één van de mooiste Spaanse steden.