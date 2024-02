Na het enorme succes van The Last of Us op HBO is men nu bezig met het tweede seizoen dat ergens begin volgend jaar op de streamingdienst moet verschijnen. Hoewel we de afgelopen weken vooral het een en ander te horen kregen over de casting en we weten dat dit seizoen gebaseerd is op de tweede game, is het verder qua informatie nog in nevelen gehuld.

Het eerste seizoen heeft in totaal 9 episodes, maar het ziet er naar uit dat het tweede seizoen wat dat betreft korter is. Volgens journalist Daniel Richtman zal het tweede seizoen namelijk uit 7 afleveringen bestaan. Als het klopt dan krijgen we twee afleveringen minder, maar of dat ook een impact heeft op de duur is niet bekend.

Overigens zal dit tweede seizoen niet de gehele game ‘behandelen’, want HBO zal dat over meerdere seizoenen uitsmeren. Gezien de tweede game aanzienlijk langer was dan de eerste, is dat op zich geen gekke keuze. Tot slot is bekend geworden dat Catherine O’Hara een rol zal spelen in seizoen twee, al is niet bekend voor welke rol zij precies is gecast.