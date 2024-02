Activision moet officieel nog bekendmaken welke richting de Call of Duty franchise dit jaar op gaat. Toch lekt er voor de officiële aankondiging al de nodige informatie, wat in het verleden vaak ook correct bleek te zijn. Insider Gaming, dat vaker met Call of Duty nieuws komt, heeft weer wat nieuwe details gedeeld.

De nieuwe Call of Duty legt de focus op de Golfoorlog en de benadering is een open wereld campagne. We zouden het een beetje kunnen zien zoals de benadering van de open missies in Modern Warfare 3. Het verschil is echter dat de campagne van de nieuwe Call of Duty vanaf de grond af aan is opgebouwd in plaats van assets te hergebruiken.

In de open wereld zou de speler dan samen met zijn team over de map navigeren en opdrachten voltooien, wat enigszins vergelijkbaar is met de gameplay van Far Cry. Voor het navigeren zouden spelers voertuigen kunnen gebruiken, maar ook een fast travel systeem. Overigens zullen lineaire missies ook deel uitmaken van de campagne.

Raven Software maakt de campagne waar Treyarch zich bezighoudt met de multiplayer en Zombies. Verschillende Black Ops personages zouden terugkeren in de game, waaronder Adler die zich bij je team zal voegen.

Als we nog wat verder kijken, dan zou het Call of Duty deel van 2025 ook meer naar open wereld missies leunen in plaats van de lineaire aanpak waar de franchise zo bekend om staat. Deze game zou beschikken over een grote map die verschillende biomes/locaties bevat.

Klinkt allemaal erg interessant, al moet Activision wel wat creatiever uit de hoek komen. Velen waren niet bepaald gecharmeerd van de open wereld aanpak van Modern Warfare 3, waarin veel Warzone assets gerecycled werden en voor wisselvalligheid in kwaliteit zorgde.

Voor nu is dit alles een gerucht, dus neem het met een korreltje zout.